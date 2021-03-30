В Пензе подросток пошел под суд ради компьютерной игры

30.03.2021 | 12:48

В Пензе 17-летнего подростка осудили за хищение денег с банковской карты.

В конце декабря он нашел в интернете объявление о продаже системного блока и решил его купить. Парень встретился с владелицей товара, осмотрел блок и перевел требовавшуюся сумму через мобильный банк, используя при этом предоставленную женщиной карту.

«Впоследствии он, используя данные реквизиты, совершил несколько переводов небольших сумм с ее банковского счета на интернет-кошелек, находящийся в его пользовании. Похищенные денежные средства - в общей сложности чуть более 2,5 тысячи рублей - подросток израсходовал на приобретение компьютерной игры», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Когда все вскрылось, злоумышленник полностью возместил нанесенный ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Приговор не вступил в силу.