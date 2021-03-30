Криминал

В Пензе подросток пошел под суд ради компьютерной игры

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В Пензе 17-летнего подростка осудили за хищение денег с банковской карты.

В конце декабря он нашел в интернете объявление о продаже системного блока и решил его купить. Парень встретился с владелицей товара, осмотрел блок и перевел требовавшуюся сумму через мобильный банк, используя при этом предоставленную женщиной карту.

«Впоследствии он, используя данные реквизиты, совершил несколько переводов небольших сумм с ее банковского счета на интернет-кошелек, находящийся в его пользовании. Похищенные денежные средства - в общей сложности чуть более 2,5 тысячи рублей - подросток израсходовал на приобретение компьютерной игры», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Когда все вскрылось, злоумышленник полностью возместил нанесенный ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Приговор не вступил в силу.

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Гость||

Молодому человеку просто необходимо читать классическую литературу, предпочтительно Достоевского.

Гость||

Да пусть идет, не жалко

Гость||

С судимостью теперь не заберут в армию? Вот горе то како!

Имя: Гость
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