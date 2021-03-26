Жителю Пензенской области из Испании прислали гашиш и каннабис

26.03.2021 | 09:59

Жителя Пензенской области считают причастным к контрабанде наркотических средств из Испании. Канал поставки запрещенных веществ перекрыли сотрудники Приволжской оперативной таможни совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России.

«Граждане РФ, входящие в состав преступной группы, заказывали наркотики в Испании через интернет. Полученные партии они реализовывали через магазин в сети DarkNet», - пояснили в отделе по связям с общественностью Приволжского таможенного управления.

Финансовые операции производились в криптовалюте. Общались злоумышленники в приватном чате мессенджера.

Выйти на след преступной группы удалось после того, как в международной посылке, поступившей жителю Пензенской области, было обнаружено 200 г гашиша.

«По данному факту в отношении двух граждан РФ, 1995 и 1996 года рождения, были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. В дальнейшем в адрес фигурантов поступило еще несколько посылок из Испании, содержащих наркотические средства, - всего 2,4 кг гашиша и 400 г каннабиса (марихуаны). Наркотики были скрыты в предметы одежды», - уточнили таможенники.

Кроме того, во время обысков у них обнаружили 1,5 кг мефедрона. Таким образом, общий вес изъятых наркотиков превысил 4 кг.

В настоящее время расследование продолжается. Молодым людям грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.