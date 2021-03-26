Нетрезвые пензенцы за год совершили более 3 000 преступлений

26.03.2021 | 10:43

Каждое четвертое преступление, зарегистрированное в Пензенской области в 2020 году, было совершено в состоянии опьянения. Это следует из данных, обнародованных в пятницу, 26 марта, региональной прокуратурой.

После употребления алкоголя было совершено 3 184 преступления: 65 особо тяжких, 311 тяжких, 500 средней тяжести и 2 308 небольшой тяжести. Закон преступили 2 904 нетрезвых гражданина (в том числе 263 женщины и 20 несовершеннолетних).

«Больше всего в состоянии алкогольного опьянения совершено краж чужого имущества (732), нарушений ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию (630), угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (342), умышленных причинений легкого вреда здоровья (216), нарушений неприкосновенности жилища (141)», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Больше трети указанных нарушений закона пришлось на Пензу.

Еще 26 преступлений было совершено в состоянии наркотического опьянения, в том числе 3 тяжких, 4 средней тяжести и 19 небольшой тяжести (это нарушения ПДД лицами, находившимися в состоянии опьянения, ранее привлекавшимися за аналогичные нарушения). Одна из виновных - женщина.