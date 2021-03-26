Криминал

Нетрезвые пензенцы за год совершили более 3 000 преступлений

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Каждое четвертое преступление, зарегистрированное в Пензенской области в 2020 году, было совершено в состоянии опьянения. Это следует из данных, обнародованных в пятницу, 26 марта, региональной прокуратурой.

После употребления алкоголя было совершено 3 184 преступления: 65 особо тяжких, 311 тяжких, 500 средней тяжести и 2 308 небольшой тяжести. Закон преступили 2 904 нетрезвых гражданина (в том числе 263 женщины и 20 несовершеннолетних).

«Больше всего в состоянии алкогольного опьянения совершено краж чужого имущества (732), нарушений ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию (630), угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (342), умышленных причинений легкого вреда здоровья (216), нарушений неприкосновенности жилища (141)», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Больше трети указанных нарушений закона пришлось на Пензу.

Еще 26 преступлений было совершено в состоянии наркотического опьянения, в том числе 3 тяжких, 4 средней тяжести и 19 небольшой тяжести (это нарушения ПДД лицами, находившимися в состоянии опьянения, ранее привлекавшимися за аналогичные нарушения). Одна из виновных - женщина.

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Гость||

Получается, что пьяницы в четыре раза адекватнее трезвенников, как-то так.

penzainform.ru писал(a):

Каждое четвертое преступление, зарегистрированное в Пензенской области в 2020 году, было совершено в состоянии опьянения.

Гость||

Магазинная ядовитая водка и не до такого доведёт ....

Гость||

По пьянке прям руки чешутся у людей, мы вот вчера тоже опосля шампанского стропались всей семьёй, а на утро и вспомнить не могли из-за чего, тьыу. Пить надо бросать!

Гость||

ПИ!!! А чо, насильственных действий сексуального характера по-пьяни не было?

Имя: Гость
Комментарий:

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