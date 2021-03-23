Кузнечанин использовал азарт игроков для незаконного обогащения

28-летний житель Кузнецка предстанет перед судом за организацию азартных игр. Уголовное дело расследовали сотрудники регионального управления следственного комитета и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Кузнецку.
По данным следствия, в июне-июле прошлого года мужчина арендовал помещение на улице Правды и разместил в нем 9 автоматов, используемых для азартных игр. В оборудовании находилось устройство, случайным образом определяющее материальный выигрыш.
Организатор подпольного казино в Кузнецке принимал клиентов, учитывал их ставки, контролировал проигрыш гостей и расходы заведения, а в итоге получал прибыль.
«При проведении оперативно-разыскных мероприятий противоправная деятельность пресечена, игровое оборудование изъято. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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Это в чем он виноват,если глупомордые несли деньги,эх и циркачи.