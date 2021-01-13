Сердобчанин не смог избавиться от конопли в присутствии полиции

39-летнего жителя Сердобска обвиняют в незаконном приобретении и хранении марихуаны в крупном размере без цели сбыта.
Днем 16 октября прошлого года мужчина нарвал листья дикорастущей конопли в поле и положил в приготовленный для этого пакет.
Возвращавшийся домой сердобчанин привлек внимание полицейских, и они решили остановить его.
«При этом от пакета с собранным наркотическим средством марихуаной массой 270,09 грамма мужчина попытался избавиться, выкинув его на дорогу», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.
Тем не менее во время предварительного следствия горожанин полностью признал свою вину. Возбужденное в отношении него уголовное дело направили в районный суд.
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ну и дурень, мало ли кто уронил этот пакет, камер нет, че на себя то брать?