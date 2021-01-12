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Криминал

В Пензе паре не удалось разбогатеть на продаже героина

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Пообещал золотые горы, а в результате поспособствовал лишению свободы. 22-летний уроженец Таджикистана предложил 26-летней россиянке заработать на продаже наркотиков. Получив от неустановленных лиц крупную партию запрещенных законом веществ, преступный тандем попытался реализовать их в Пензе.

«Зная процесс приобретения наркотиков, он заказал партию героина. Они поехали в Пензу, сняли квартиру, приобрели партию наркотиков через закладку, разложили в арендованной квартире и впоследствии попытались осуществить закладки на территории города, где были задержаны сотрудниками полиции», - сообщил помощник прокурора Октябрьского района г. Пензы Кирилл Погодин.

В итоге суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Женщина отправится в тюрьму на 5,5 года. У нее есть несовершеннолетний ребенок.

«Выяснили, что он проживает с тещей на территории Грозного. Учли факт наличия несовершеннолетнего ребенка, но при том что есть возможность, например, дать отсрочку отбывания наказания, суд принял решения не давать, потому что с ребенком она фактически не видится», - пояснил Кирилл Погодин.

Вес партии героина, которую молодые люди пытались продать в Пензе, - 210 граммов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Жалко,опять под откос очередную малоимущую семью которой положен совконтракт.

Гость||

Скоро за всеми наркоманами прилетят вампиры

Имя: Гость
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