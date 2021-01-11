Сетевое издание|18+|Понедельник|11 янв 2021|20:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-17oC
-16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

На чердаке многоэтажки в Пензе нашли наркосодержащие растения

Печать

Закладчиков одного из интернет-магазинов задержали сотрудники пензенской полиции. У них было изъято более 500 граммов мефедрона.

«Кроме того, чердачное помещение многоэтажного жилого дома, где проживали подозреваемые, они приспособили под выращивание наркосодержащих растений, из которых впоследствии изготавливались наркотические средства», - сообщил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Один из задержанных, житель Каменского района, ранее уже был судим за кражу, второй, уроженец Пензенского, к уголовной ответственности не привлекался.

«У меня просто большие кредиты были, долги, потому что до этого у меня зарплата была копеечная, долги только росли. Со временем появилась идея отдать кредиты, все закрутилось и завертелось. Сижу сейчас и сам не понимаю, как это получилось. Это очень печально», - рассказал задержанный.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

«Уважаемые жители Пензенской области, если вам известна информация, связанная с незаконным оборотом наркотических средств, незамедлительно сообщите ее на телефон горячей линии УМВД России по Пензенской области 59-10-10», - отметил Алексей Власов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Дать жлобу для начала карьеры лет 23

Гость||

Весь арбековский лес кишит закладчиками и нариками, весь снег перерыт. Никому нет дела.

Гость||

А что это за растения такие? Я учёный-ботаник, интересно чисто с научной точки зрения

Гость||

они мне не мешают и никакой пользы, мне фиолетово

Гость||

Пусть закладки в сугробах не нужных делают, сугроьы уберут

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте