На чердаке многоэтажки в Пензе нашли наркосодержащие растения

11.01.2021 | 19:11

Закладчиков одного из интернет-магазинов задержали сотрудники пензенской полиции. У них было изъято более 500 граммов мефедрона.

«Кроме того, чердачное помещение многоэтажного жилого дома, где проживали подозреваемые, они приспособили под выращивание наркосодержащих растений, из которых впоследствии изготавливались наркотические средства», - сообщил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Один из задержанных, житель Каменского района, ранее уже был судим за кражу, второй, уроженец Пензенского, к уголовной ответственности не привлекался.

«У меня просто большие кредиты были, долги, потому что до этого у меня зарплата была копеечная, долги только росли. Со временем появилась идея отдать кредиты, все закрутилось и завертелось. Сижу сейчас и сам не понимаю, как это получилось. Это очень печально», - рассказал задержанный.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

«Уважаемые жители Пензенской области, если вам известна информация, связанная с незаконным оборотом наркотических средств, незамедлительно сообщите ее на телефон горячей линии УМВД России по Пензенской области 59-10-10», - отметил Алексей Власов.