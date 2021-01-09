Пензенский любитель пьяной езды отправится в колонию-поселение

09.01.2021 | 16:30

29-летнего жителя Пензы уже судили за то, что управлял в пьяном виде транспортным средством. Тем не менее молодой человек, в свое время получивший наказание в виде 220 часов обязательных работ и лишения прав сроком на 2,5 года, никаких выводов для себя не сделал.

«Вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, но был вовремя задержан сотрудниками ГИБДД, не успев совершить ДТП. Он не согласился с результатами освидетельствования, выявившего состояние алкогольного опьянения, и был доставлен в медицинское учреждение, где результат, полученный ранее, был подтвержден», - сообщила помощник прокурора Октябрьского района г. Пензы Маргарита Тузова.

Молодой человек не стал далее сопротивляться, признал вину и раскаялся. На этот раз в виде наказания суд отправил любителя спиртного в колонию-поселение на 4 месяца и лишил его водительских прав на 3 года.