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Криминал

Пензенский любитель пьяной езды отправится в колонию-поселение

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29-летнего жителя Пензы уже судили за то, что управлял в пьяном виде транспортным средством. Тем не менее молодой человек, в свое время получивший наказание в виде 220 часов обязательных работ и лишения прав сроком на 2,5 года, никаких выводов для себя не сделал.

«Вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, но был вовремя задержан сотрудниками ГИБДД, не успев совершить ДТП. Он не согласился с результатами освидетельствования, выявившего состояние алкогольного опьянения, и был доставлен в медицинское учреждение, где результат, полученный ранее, был подтвержден», - сообщила помощник прокурора Октябрьского района г. Пензы Маргарита Тузова.

Молодой человек не стал далее сопротивляться, признал вину и раскаялся. На этот раз в виде наказания суд отправил любителя спиртного в колонию-поселение на 4 месяца и лишил его водительских прав на 3 года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А надо пожизненно лишать прав.

Гость||

Таким лишенникам надо на лоб клеймо. Осторожно опасен.

Гость||

Потенциальным убийцам за рулём - длительная изоляция от общества и изъятие орудия преступления - автомобиля. Простая аналогия: преступник из пистолета убил прохожего. Изымают орудие преступления и преступника заключают под стражу. Но, если этот преступник убьёт прохожего своим автомобилем, у него не изымут орудие преступления и, возможно, даже не заключат под стражу.

Имя: Гость
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