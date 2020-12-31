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Криминал

Жительница Мокшана лишилась денег после телефонного разговора

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Жительница Мокшана перед Новым годом осталась с пустыми карманами. Она попалась на уловку, к которой часто прибегают телефонные мошенники, представляясь сотрудниками крупных банков. Они делают вид, что пытаются защитить денежные счета от мнимых злоумышленников, и заставляют легкомысленных граждан переводить средства преступникам.

69-летняя женщина оказалась слишком доверчива.

«Входите в свой онлайн-банк, я вам буду диктовать, а вы будете делать так, как я говорю». Я все это делала. У меня не сразу получилось - с третьей попытки», - рассказала потерпевшая.

«В итоге неизвестные оформили на нее кредит в размере 165 000 рублей, после чего звонивший сказал заявительнице, чтобы она сняла всю сумму через банкомат, перевела все деньги на указанный расчетный счет. Потерпевшая поверила и выполнила все требования», - сообщил начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

Пенсионерка поняла, что ее обманули, только после разговора с дочерью. И сразу отправилась в полицию.

«Довольная пришла, что все сделала. Я даже не подозревала, что это какая-то махинация», - пояснила женщина.

Теперь стражи порядка пытаются выяснить, кто заставил ее оформить кредит и разом избавиться от наличности.

«Ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера и банковские карты - это мошенники. При малейших сомнениях обращайтесь в полицию», - предупредил Павел Щеглов.

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Гость||

А почему этот Павел не ищет преступников?

Имя: Гость
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