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Криминал

В селе Лопатино работница соцзащиты обманула вдову фронтовика

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Суд вынес приговор 56-летней жительнице села Лопатино, ранее работавшей в управлении социальной защиты районной администрации. Ее признали виновной в мошенничестве в крупном размере. Она присвоила чужие деньги, используя свое служебное положение.

Женщина занималась приемом и оформлением документов вдов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В декабре 2019 года на имя вдовы фронтовика из федерального бюджета поступила единовременная выплата на строительство или приобретение жилья.

По законодательству у пенсионерки был полугодовой запас времени, чтобы вложить средства в недвижимость. Однако чиновница сумела ее обмануть - заявила, что жилье нужно купить срочно, иначе после Нового года деньги вернутся в федеральный бюджет. А в качестве варианта предложила ей свою квартиру в райцентре, условившись, что позже вернет жилье себе, а престарелой сельчанке отдаст наличные.

20 декабря 2019 года был заключен договор купли-продажи, и региональное министерство труда, социальной защиты и демографии перечислило на лицевой счет злоумышленницы 1 млн 291 тыс. рублей в счет уплаты за квартиру для вдовы.

Через некоторое время женщины заключили новый договор, по которому пенсионерка продала жилье его бывшей владелице. Чиновница из полученных средств отдала лишь 1 млн рублей, а 291 тысячу присвоила в качестве платы за посредничество при обналичивании денег.

Это нарушение выявила прокурорская проверка, по материалам которой было возбуждено уголовное дело. В итоге суд назначил бывшей чиновнице наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, а также взыскал с нее в пользу престарелой женщины 291 тысячу рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

ничего более такое сегодня не удивляет, "зарабатывают" любыми возможными методами, кто сильнее кто умнее итп

Гость||

Гость писал(a):

ничего
Да. И у нас ещё твердят про уважение к старикам.

Гость||

А что ещё существует понятие про уважение ? Кроме наглости больше нет ничего . Хап.ремонт вон как хапнули везде по 6 рублей ,а у нас по 9 , везде на 4%,а у нас на 25 , и ничего эта Моисеева в доверии , т к она везде где не работает любыми путями с населения деньги старательно дерет. И это про уважение .... А чем эта чиновница от той работницы мой.обеспечения отличается ? Обе харают за счёт кого то

Гость||

Просто бизнес,ничего личного.Кто что охраняет,тот это имеет.

Гость||

Да. И у нас ещё твердят про уважение к старикам.//

Если вдова фронтовика действительно нуждалась в улучшении жилищных условий,то почему она сама обманула федеральный бюджет,взяв вместо квартиры деньги?Чем же она в данной ситуации лучше той самой чиновницы?

Гость||

Ветеранам выплачивают денежную компенсацию , потому что на 1 млн 296 тыс квартиру не купишь !

Гость||

Давайте не будем делать поспешных выводов

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Суд вынес приговор 56-летней жительнице села Лопатино, ранее работавшей в управлении социальной защиты районной администрации.
Тоже наверное на огне попу грела в юности....

Гость||

Ветеранам выплачивают денежную компенсацию , потому что на 1 млн 296 тыс квартиру не купишь !//

В Лопатино?А сколько же,по вашему,там стоят квартиры?И потом,напсиано,что вдова фронтовика нуждалась именно в улучшении жилищных условий.Так где можно прочитать о том,что полученные из федерального бюджета деньги она потратила именно на покупку квартиры?

Гость||

Ветеранам выплачивают денежную компенсацию , потому что на 1 млн 296 тыс квартиру не купишь !//

В Лопатино?А сколько же,по вашему,там стоят квартиры?И потом,напсиано,что вдова фронтовика нуждалась именно в улучшении жилищных условий.Так где можно прочитать о том,что полученные из федерального бюджета деньги она потратила именно на покупку квартиры?Пока же все это выглядит как совместная афера двух женщин по обману федерального бюджета.Одну из них за это наказали,вторую же при этом почему-то все жалеют,а наказывать,естественно ,не будут.

Гость||

Гость писал(a):

Давайте не будем делать поспешных выводов
а что? подождем пару годиков суда, когда уже этот вопрос будет совершенно не актуален

Имя: Гость
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