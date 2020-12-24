В селе Лопатино работница соцзащиты обманула вдову фронтовика

24.12.2020 | 13:27

Суд вынес приговор 56-летней жительнице села Лопатино, ранее работавшей в управлении социальной защиты районной администрации. Ее признали виновной в мошенничестве в крупном размере. Она присвоила чужие деньги, используя свое служебное положение.

Женщина занималась приемом и оформлением документов вдов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В декабре 2019 года на имя вдовы фронтовика из федерального бюджета поступила единовременная выплата на строительство или приобретение жилья.

По законодательству у пенсионерки был полугодовой запас времени, чтобы вложить средства в недвижимость. Однако чиновница сумела ее обмануть - заявила, что жилье нужно купить срочно, иначе после Нового года деньги вернутся в федеральный бюджет. А в качестве варианта предложила ей свою квартиру в райцентре, условившись, что позже вернет жилье себе, а престарелой сельчанке отдаст наличные.

20 декабря 2019 года был заключен договор купли-продажи, и региональное министерство труда, социальной защиты и демографии перечислило на лицевой счет злоумышленницы 1 млн 291 тыс. рублей в счет уплаты за квартиру для вдовы.

Через некоторое время женщины заключили новый договор, по которому пенсионерка продала жилье его бывшей владелице. Чиновница из полученных средств отдала лишь 1 млн рублей, а 291 тысячу присвоила в качестве платы за посредничество при обналичивании денег.

Это нарушение выявила прокурорская проверка, по материалам которой было возбуждено уголовное дело. В итоге суд назначил бывшей чиновнице наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, а также взыскал с нее в пользу престарелой женщины 291 тысячу рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.