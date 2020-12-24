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Криминал

Ссора пензячки с отказавшейся есть дочерью закончилась поножовщиной

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В Пензе вынесли приговор 34-летней горожанке, вонзившей нож в отца на глазах всей семьи. Конфликт между женщиной и родителем произошел вечером 30 июня в квартире на Ладожской улице.

Нетрезвая пензячка поругалась с дочерью, которая отказалась ужинать. Во время ссоры на кухню зашел отец женщины и выразил недовольство ее поведением. Слова он подкрепил действиями: попытался выгнать горожанку в другую комнату, схватил за волосы.

«Затем мужчина ушел, а злоумышленница взяла нож, пошла за ним и в присутствии своей матери и несовершеннолетнего сына сзади нанесла отцу один удар в область спины слева, причинив тяжкий вред здоровью, а затем убежала на кухню», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На суде пензячка признала свою вину и раскаялась в содеянном. Пострадавший отец попросил строго не наказывать женщину, добавив, что простил ее.

Служители Фемиды назначили горожанке три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, она должна будет компенсировать затраты на лечение отца, выплатив более 38 000 рублей.

Пока приговор в законную силу не вступил.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

дикие люди должны питаться пластиковыми ножами и вилками, обязательно затупленными !

Гость||

обычная ссора в обычной семье, семейное насилие кажется декриминализовано сейчас

Гость||

Гость писал(a):

дикие люди должны питаться пластиковыми ножами и вилками, обязательно затупленными !
да они могут и табуретками знатно прикладываться

Гость||

Гость писал(a):

да они могут и табуретками знатно прикладываться
при желании и пальцем можно глаз выткнуть, что же теперь пальцы обрезать

Гость||

скрепно...

Гость||

А не слишком ли много диких людей ?Пластика ,то на всех хватит?

Гость||

Начало есть... .При следующей пьянке добьёт.

Гость||

вчера обычным было дать в рожу а сегодня выходить пырнуть ножем

Гость||

Надо было такую сцену на видео записать и маленьким детям показывать, чтоб ели лучше

Гость||

буртасские бабы воспитаны так, что они считают, что им все можно. Отец пожинает плоды воспитания.

Гость||

Да здравствуют традиционные семейные ценности! Да здравствуют скрепы!

Гость||

Гость писал(a):

Да здравствуют традиционные семейные ценности! Да здравствуют скрепы!
Действительно, для буртасов такая дичь уже давно стала традиционной.

Гость||

Вот этим людям дают маткапитал и ещё поощряют денежными выплатами .

Гость||

Я когда какаю потом подмываюсь, а вы?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.12.2020 11:29|

Я когда какаю потом подмываюсь, а вы?

Ну сумасшедший, что возьмёшь!

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Имя: Гость
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