Ссора пензячки с отказавшейся есть дочерью закончилась поножовщиной

24.12.2020 | 10:09

В Пензе вынесли приговор 34-летней горожанке, вонзившей нож в отца на глазах всей семьи. Конфликт между женщиной и родителем произошел вечером 30 июня в квартире на Ладожской улице.

Нетрезвая пензячка поругалась с дочерью, которая отказалась ужинать. Во время ссоры на кухню зашел отец женщины и выразил недовольство ее поведением. Слова он подкрепил действиями: попытался выгнать горожанку в другую комнату, схватил за волосы.

«Затем мужчина ушел, а злоумышленница взяла нож, пошла за ним и в присутствии своей матери и несовершеннолетнего сына сзади нанесла отцу один удар в область спины слева, причинив тяжкий вред здоровью, а затем убежала на кухню», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На суде пензячка признала свою вину и раскаялась в содеянном. Пострадавший отец попросил строго не наказывать женщину, добавив, что простил ее.

Служители Фемиды назначили горожанке три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, она должна будет компенсировать затраты на лечение отца, выплатив более 38 000 рублей.

Пока приговор в законную силу не вступил.