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Криминал

Бывший зампред пензенского правительства стал подозреваемым в уголовном деле

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В отношении бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области Сергея Пуликовского возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно в четверг, 24 декабря.

Представители органов Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю сообщили, что гражданин, который с ноября 2019 года по сентябрь 2020 являлся заместителем губернатора Краснодарского края, подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

«По версии следствия, в нарушение установленного законодательством запрета на участие в предпринимательской деятельности он осуществлял ее лично и с помощью доверенного лица, являющегося председателем совета директоров строительной организации», - уточнили представители следственных органов.

С августа 2015 года эта строительная организация возводила многоэтажные жилые дома на шоссе Нефтяников в городе Краснодаре, а в сентябре 2017-го по договорам долевого участия передала имущественные права на жилые и нежилые помещения подконтрольному юридическому лицу.

«Согласно условиям договоров, подконтрольная организация приобрела 252 жилых помещения (квартиры), не менее 44 нежилых помещений и не менее 197 машино-мест, при этом оплата была произведена векселями покупателя, которые ничем не обеспечены», - уточнили следователи.

Занимая пост в Краснодарском правительстве, Пуликовский, по мнению правоохранителей, использовал свое должностное положение и авторитет и продвигал интересы строительной организации. При этом он получал и расходовал по своему усмотрению часть дохода предприятия.

Кроме того, подозреваемый и его родственники получили права собственности на нежилое помещение общей площадью 115,8 кв. м стоимостью более 12,8 млн руб.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировали представители СКР.

По данным «МК на Кубани», Пуликовский задержан.

В правительстве Пензенской области Пуликовский работал с июня 2014-го по октябрь 2015-го. Будучи зампредом, он также возглавлял управление по взаимодействию с правоохранительными органами, общественными организациями, органами местного самоуправления и СМИ.

Вместе с отцом Константином (он был полномочным представителем Президента РФ в ДФО) Сергей Пуликовский приезжал на прощание с бывшим губернатором Василием Бочкаревым.

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Источник — фото № 2 и 3 - youtube.com
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Гость||

А что не у нас прибрали?

Гость||

Так их, зампредов, еще одного бы хотя бы к ногтю. Богачи хреновы.Все сидеть будут, путен молодец.

Гость||

У Ивана Александровича, конечно, команда ух

Гость||

Он у Бочкарева был. Потом его Трохин сменил.

Гость||

Надо вводить смертную казнь. Срочно!

Гость||

Никогда такого не было и вот опять

Гость||

Попался , который кусался. Теперь тюрьма.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
Гость писал(a):
Как это похоже на одного губернатора! Скоро и до него очередь дойдёт.
Мы даже знаем такого!))) Сколько уже этих из команды прошлого и нынешнего пересажали, может хватит "хвосты рубить",нужно "головы" .

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.12.2020 19:11|

А что не у нас прибрали?

у нас он был достойным членом общества и чтил уголовный кодекс.

Гость||

Тут любого бери, не ошибёшься...

Гость||

Сама статья 289 УК ни о чем, максимальное наказание до 2 лет лишения свободы, дело потянут и прекратят за истечением срока давности. В отношении чиновников только такие статейки, серьезных статей не находят. Серега отделается испугом. Вице- губернатор бывший, 30 сентября 2020 года он "экс". А его бизнес продолжит процветать.

Гость||

Гость писал(a):

Попался , который кусался. Теперь тюрьма.
У каждого своя доля,кому тюрьма,кому дойка до истечения срока давности?

Гость||

Гость писал(a):

Сама статья 289 УК ни о чем, максимальное наказание до 2 лет лишения свободы, дело потянут и прекратят за истечением срока давности. В отношении чиновников только такие статейки, серьезных статей не находят. Серега отделается испугом. Вице- губернатор бывший, 30 сентября 2020 года он "экс". А его бизнес продолжит процветать.
Серега карьерист, поэтому для него отстранение от должности сильнейший удар.

Гость||

Гость писал(a):

Сама статья 289 УК ни о чем, максимальное наказание до 2 лет лишения свободы, дело потянут и прекратят за истечением срока давности. В отношении чиновников только такие статейки, серьезных статей не находят. Серега отделается испугом. Вице- губернатор бывший, 30 сентября 2020 года он "экс". А его бизнес продолжит процветать.
Так захотят легко по этим материалам 286 УК РФ предъявят, а там до 7 лет если память не изменяет.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Сама статья 289 УК ни о чем, максимальное наказание до 2 лет лишения свободы, дело потянут и прекратят за истечением срока давности. В отношении чиновников только такие статейки, серьезных статей не находят. Серега отделается испугом. Вице- губернатор бывший, 30 сентября 2020 года он "экс". А его бизнес продолжит процветать.
Так захотят легко по этим материалам 286 УК РФ предъявят, а там до 7 лет если память не изменяет.
Причем уже задержан, всерьез взялись. Как минимум карьере конец. А бизнес - сегодня он есть, завтра нет.

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Имя: Гость
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