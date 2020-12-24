Бывший зампред пензенского правительства стал подозреваемым в уголовном деле

24.12.2020 | 19:07

В отношении бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области Сергея Пуликовского возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно в четверг, 24 декабря.

Представители органов Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю сообщили, что гражданин, который с ноября 2019 года по сентябрь 2020 являлся заместителем губернатора Краснодарского края, подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

«По версии следствия, в нарушение установленного законодательством запрета на участие в предпринимательской деятельности он осуществлял ее лично и с помощью доверенного лица, являющегося председателем совета директоров строительной организации», - уточнили представители следственных органов.

С августа 2015 года эта строительная организация возводила многоэтажные жилые дома на шоссе Нефтяников в городе Краснодаре, а в сентябре 2017-го по договорам долевого участия передала имущественные права на жилые и нежилые помещения подконтрольному юридическому лицу.

«Согласно условиям договоров, подконтрольная организация приобрела 252 жилых помещения (квартиры), не менее 44 нежилых помещений и не менее 197 машино-мест, при этом оплата была произведена векселями покупателя, которые ничем не обеспечены», - уточнили следователи.

Занимая пост в Краснодарском правительстве, Пуликовский, по мнению правоохранителей, использовал свое должностное положение и авторитет и продвигал интересы строительной организации. При этом он получал и расходовал по своему усмотрению часть дохода предприятия.

Кроме того, подозреваемый и его родственники получили права собственности на нежилое помещение общей площадью 115,8 кв. м стоимостью более 12,8 млн руб.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировали представители СКР.

По данным «МК на Кубани», Пуликовский задержан.

В правительстве Пензенской области Пуликовский работал с июня 2014-го по октябрь 2015-го. Будучи зампредом, он также возглавлял управление по взаимодействию с правоохранительными органами, общественными организациями, органами местного самоуправления и СМИ.

Вместе с отцом Константином (он был полномочным представителем Президента РФ в ДФО) Сергей Пуликовский приезжал на прощание с бывшим губернатором Василием Бочкаревым.