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Криминал

В Пензе обнаружили подпольный мини-цех по производству алкоголя

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Мини-цеха по производству алкоголя организовал в гаражах своих родственников один из жителей Пензы. Информация об этом поступила сотрудникам полиции и при проверке подтвердилась. Оперативники обнаружили более 1 тонны спиртосодержащей жидкости и 123,5 литра уже готовой продукции.

«В том числе элитный алкоголь: ром, виски, коньяк, текила. Жидкость хранилась в канистрах объемом 10 литров и пластиковых бутылках объемом 5 литров. По версии оперативников, мужчина покупал спирт, разбавлял его водой, а затем разливал в бутылки», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Пустая тара и крышка для будущего товара хранились там же. Кстати, продавал его мужчина своим знакомым.

«Изъятые образцы были направлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр ОМВД России по Пензенской области для определения в содержимом наличия опасного для жизни и здоровья граждан веществ, а также на соответствие акцизов требованиям ГОСТа», - пояснила Ольга Евдокимова.

Мужчине 1966 года рождения, который ранее уже был судим, за противоправный бизнес предстоит ответить перед законом.

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Гость||

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