Сетевое издание|18+|Пятница|18 дек 2020|15:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Нижнеломовском районе четверых осудили за сбыт наркотиков

Печать

Нижнеломовский районный суд наказал четырех молодых людей (трех в возрасте 20 лет и одного 18-летнего), сбывавших запрещенные вещества.

В ноябре 2019 года неустановленные лица привлекли одного из парней к работе в интернет-магазине. Молодой человек, находившийся в тот момент под домашним арестом, отнесся к делу серьезно и пригласил в свою команду еще троих человек. Им он отвел роль курьеров-закладчиков, а сам занимался распределением прибыли, сбором и редактированием адресов тайников, отправкой географических координат руководителям.

«Заказывая через интернет наркотическое средство, а также получая сообщение о местонахождении тайника, курьеры забирали закладку, расфасовывали ее на разовые дозы и мелкооптовые партии и раскладывали их на территории Пензы, Нижнего Ломова и Нижнеломовского района, сбыв таким образом не менее 12 доз», - пояснили в Нижнеломовском районном суде.

Так молодые люди зарабатывали на хлеб до февраля 2020 года. Во время очередного сбыта их задержали полицейские. На всех были заведены уголовные дела.

В итоге двоих из группы служители Фемиды приговорили к лишению свободы сроком на 8,5 и 5,5 года, а остальных - на 4,5 года. Отбывать наказание все четверо будут в исправительной колонии строго режима.

Приговор не вступил в силу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте