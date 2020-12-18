В Нижнеломовском районе четверых осудили за сбыт наркотиков

18.12.2020 | 14:08

Нижнеломовский районный суд наказал четырех молодых людей (трех в возрасте 20 лет и одного 18-летнего), сбывавших запрещенные вещества.

В ноябре 2019 года неустановленные лица привлекли одного из парней к работе в интернет-магазине. Молодой человек, находившийся в тот момент под домашним арестом, отнесся к делу серьезно и пригласил в свою команду еще троих человек. Им он отвел роль курьеров-закладчиков, а сам занимался распределением прибыли, сбором и редактированием адресов тайников, отправкой географических координат руководителям.

«Заказывая через интернет наркотическое средство, а также получая сообщение о местонахождении тайника, курьеры забирали закладку, расфасовывали ее на разовые дозы и мелкооптовые партии и раскладывали их на территории Пензы, Нижнего Ломова и Нижнеломовского района, сбыв таким образом не менее 12 доз», - пояснили в Нижнеломовском районном суде.

Так молодые люди зарабатывали на хлеб до февраля 2020 года. Во время очередного сбыта их задержали полицейские. На всех были заведены уголовные дела.

В итоге двоих из группы служители Фемиды приговорили к лишению свободы сроком на 8,5 и 5,5 года, а остальных - на 4,5 года. Отбывать наказание все четверо будут в исправительной колонии строго режима.

Приговор не вступил в силу.