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Криминал

В Белинском районе браконьер срубил для стройки 11 дубов

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58-летний житель Белинского района ответит по Уголовному кодексу за незаконную рубку леса в особо крупном размере.

По версии следствия, в июне мужчина без всякого разрешения спилил в Белинском лесничестве 11 дубов. Объем древесины составил 11 кубометров. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, оценивается в 734 тыс. руб.

Спиленные деревья мужчина погрузил на свой УАЗ и перевез на подворье, планируя использовать их для индивидуального строительства.

Но браконьерство не осталось безнаказанным: правоохранители возбудили на нарушителя уголовное дело, а во время предварительного следствия для возмещения ущерба на его имущество наложили арест.

Как сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, дело уже направлено для рассмотрения в районный суд.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

фиолетово

Гость||

когда попы ответят за незаконную вырубку деревьев в сквере имени Лермонтова?

Имя: Гость
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