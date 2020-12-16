В Белинском районе браконьер срубил для стройки 11 дубов

16.12.2020 | 12:07

58-летний житель Белинского района ответит по Уголовному кодексу за незаконную рубку леса в особо крупном размере.

По версии следствия, в июне мужчина без всякого разрешения спилил в Белинском лесничестве 11 дубов. Объем древесины составил 11 кубометров. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, оценивается в 734 тыс. руб.

Спиленные деревья мужчина погрузил на свой УАЗ и перевез на подворье, планируя использовать их для индивидуального строительства.

Но браконьерство не осталось безнаказанным: правоохранители возбудили на нарушителя уголовное дело, а во время предварительного следствия для возмещения ущерба на его имущество наложили арест.

Как сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, дело уже направлено для рассмотрения в районный суд.