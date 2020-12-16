Саратовца обвинили в распространении интимных фото 13-летней пензячки

16.12.2020 | 19:02

Юная пензячка стала жертвой злоумышленника, разославшего в соцсети ее интимные фото. 38-летний преступник, житель Саратовской области, предстанет перед судом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как установило следствие, в августе 2017 года саратовец в социальной сети вступил в переписку с несовершеннолетней жительницей Пензенской области. На тот момент девочке было 13 лет. О своем возрасте та рассказала, однако это мужчину не остановило. Он сумел расположить пензячку к себе и попросил прислать ему интимные снимки, что школьница и сделала.

10 октября 2017 года девочка оборвала общение с саратовцем, а в июле 2019 года, когда школьнице уже исполнилось 15 лет, мужчина вновь вышел с ней на связь.

«Девочка сообщила, что не желает более поддерживать с ним общение, и внесла его в «черный список». Рассердившись на принципиальность и несговорчивость девочки, мужчина проанализировал список ее друзей в социальной сети и, изготовив скриншоты с присланных ею в 2017 году фотографий, в период с 27 по 28 июля 2019 года разослал ее друзьям данные фото», - рассказали в СУ СК РФ по Саратовской области.

Знакомые школьницы сообщили ей, что получили снимки. Пострадавшая призналась во всем матери, а женщина обратилась с заявлением к правоохранителям. Пензенские следователи возбудили уголовное дело и установили личность злоумышленника, после чего передали материалы в Базарно-Карабулакский межрайонный следственный отдел СУ СК по Саратовской области. Мужчину объявили в федеральный розыск.

В феврале 2020 года саратовца задержали в Уфе, где тот находился проездом, возвращаясь с вахты. Он был заключен под стражу.

«На основе собранных по делу доказательств ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного параграфом «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. После этого судом обвиняемому изменена мера пресечения на домашний арест», - добавили следователи.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.