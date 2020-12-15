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Криминал

В Пензе мать двоих детей подозревают в распространении наркотиков

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Мать двоих несовершеннолетних детей, которых воспитывает одна, может лишиться свободы на срок до 20 лет. Женщину подозревают в распространении наркотиков.

«При личном досмотре у данной гражданки было изъято 11 свертков с наркотическим средством (героин), приготовленных для дальнейшего сбыта на территории Пензы. Сбыт она осуществляла путем закладок - в основном в подъездах жилых домов на территории Октябрьского района, по месту своего проживания», - пояснил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ области Алексей Власов.

Дома у подозреваемой сотрудники обнаружили еще 300 граммов героина. Женщина рассказала, что криминальным бизнесом занялась из-за трудной жизненной ситуации. Официально она нигде не работала.

«Ненавижу себя за все: что я когда-то очутилась в этом болоте, что дети останутся теперь без меня», - рассказала подозреваемая.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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