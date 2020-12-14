Пензенец отделался условным сроком за подпольный игорный клуб

Первомайский районный суд вынес приговор 46-летнему пензенцу за организацию азартных игр и нарушение авторских прав.
С осени 2018 года до середины весны 2020-го мужчина арендовал помещение, в котором установил автоматы с возможностью получения выигрыша и вел нелегальный бизнес. Кроме того, он поставил на их жесткие диски программу, приобретенную незаконно через интернет.
«В ходе осуществления незаконной деятельности, при незаконном использовании объектов авторского права причинил компании-правообладателю Novomatic AG (Австрия) ущерб на сумму 2 866 437 рублей, что является особо крупным размером», - пояснили в Первомайском районном суде.
Пензенец набрал сотрудников и платил им зарплату из средств, которые проигрывали клиенты. О том, что работа нелегальная, люди не догадывались.
При этом мужчина самостоятельно вел отчетность по выручке и расходам.
Однако нагрянувшие в клуб правоохранители спутали предприимчивому пензенцу все карты. Из помещения изъяли 12 системных блоков с жесткими дисками.
Мужчина полностью признал вину. Суд учел его участие в боевых действиях в период прохождения обязательной военной службы как смягчающее обстоятельство.
В итоге пензенца приговорили к 2 годам и 10 дням лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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