Сетевое издание|18+|Среда|9 дек 2020|14:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Оскорбивший суд житель Иссы отправится в колонию-поселение

Печать

31-летний житель поселка Исса сумел уклониться от общественно полезных работ, назначенных ему судом.

Мужчина предстал перед служителями Фемиды за совершение преступлений по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия) и части 1 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства). Сельчанину назначили 268 часов общественно полезных работ.

Однако проведенная прокуратурой проверка показала, что на самом деле мужчина не трудился. Он лишь присутствовал на месте отбывания наказания, чтобы получить пометку в табеле.

«В результате проверки администрация рабочего поселка Исса скорректировала итоговый табель отработанного осужденным времени, а районная уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с представлением о замене наказания в виде обязательных работ на лишение свободы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Неотбытые сельчанином часы работ суд заменил на 33 дня лишения свободы в колонии-поселении.

«После вступления постановления в законную силу злоумышленник обязан явиться в исправительное учреждение для отбывания наказания», - добавила Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Как это?

Сам себя привезти в Сосновку добровольно?

Гость||

В заголовке суд оскорбил в новости участников суд. Процесс как дело то было какие слова и в адрес кого высказал а может что показал?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте