Оскорбивший суд житель Иссы отправится в колонию-поселение

09.12.2020 | 13:14

31-летний житель поселка Исса сумел уклониться от общественно полезных работ, назначенных ему судом.

Мужчина предстал перед служителями Фемиды за совершение преступлений по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия) и части 1 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства). Сельчанину назначили 268 часов общественно полезных работ.

Однако проведенная прокуратурой проверка показала, что на самом деле мужчина не трудился. Он лишь присутствовал на месте отбывания наказания, чтобы получить пометку в табеле.

«В результате проверки администрация рабочего поселка Исса скорректировала итоговый табель отработанного осужденным времени, а районная уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с представлением о замене наказания в виде обязательных работ на лишение свободы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Неотбытые сельчанином часы работ суд заменил на 33 дня лишения свободы в колонии-поселении.

«После вступления постановления в законную силу злоумышленник обязан явиться в исправительное учреждение для отбывания наказания», - добавила Светлана Артамонова.