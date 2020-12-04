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Криминал

Полиция изъяла у мокшанца более 60 кустов конопли

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Посадил дед коноплю. Выросла она большая, а теперь и срок грозит ему немаленький. Запрещенным растениеводством житель Мокшана, 1965 года рождения, занимался у себя дома, отведя под него целую комнату.

«Собирал каждый листик - не выкидывать же. Курить хотел попробовать. Вырастил урожай, а не получилось», - рассказал задержанный.

Растения, находящиеся в разной степени созревания, изъяли сотрудники полиции - всего 61 куст. Кроме того, дома у мужчины обнаружили 30,83 грамма марихуаны. То, что мужчина выращивал коноплю для себя, подтвердилось в ходе оперативно-разыскных мероприятий. А вот отсутствие опыта приема запрещенных веществ ему доказать не удалось.

«Уроженец Республики Узбекистан употребляет марихуану с 14 лет. С 80-х годов, когда он переехал в районный поселок Мокшан, продолжил употреблять данное наркотическое средство, находя его на различных заброшенных участках, а также в полях за пределами населенного пункта», - сообщил начальник группы дознания ОМВД России по Мокшанскому району Роман Архипов.

Свою вину задержанный признал полностью.

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Змей Горыныч||

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