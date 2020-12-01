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Криминал

В Пензе по факту смерти рабочего завели уголовное дело

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Сотрудник одного из предприятий скончался от полученной производственной травмы еще до приезда скорой. По данным следствия, слесарь механосборочных работ, мужчина 1959 года рождения, выполнял опрессовку оборудования. В процессе крышка изделия сорвалась и угодила в человека.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщил старший следователь СО по Октябрьскому району г. Пензы СУ СКР по области Алексей Буркин.

Известно, что погибший имел большой трудовой стаж. В организации, где случилось ЧП, он числился с января 2019-го.

«В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, и лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда», - пояснил Алексей Буркин.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ну всё, посадят крышку на 4 года!

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