В Пензе молодой человек подсадил возлюбленную на наркотики

30.11.2020 | 19:35

Не только распространял синтетическую дурь, но еще и свою девушку подсадил на наркотики. Полицейские расследуют уголовное дело в отношении 21-летнего пензенца, который путем уговоров склонил вторую половинку к употреблению запрещенных средств.

«Установлено, что молодой человек являлся закладчиком одного из интернет-магазинов, который получал оптовые партии наркотиков, фасовал их на мелкие и занимался раскладыванием закладок на территории Пензы.

При получении оптовой партии молодой человек был задержан сотрудниками полиции», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Фигурант уголовного дела находится под домашним арестом. Автомобиль, который молодой человек купил на деньги, вырученные от противозаконной деятельности, и использовал в дальнейшем при создании закладок, изъят сотрудниками правоохранительных органов.

«На территории Пензенской области в настоящее время проводится акция «Сурский край - без наркотиков!». Если вам известны факты, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, просим вас незамедлительно сообщить по телефону горячей линии УМВД России по Пензенской области 59-10-10», - отметил Алексей Власов.

Телефон работает круглосуточно.