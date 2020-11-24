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Криминал

Татуировка стала причиной трагедии на Экспериментальной

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Распитие алкоголя на троих обернулось трагедией - в Терновке, на улице Экспериментальной, убили мужчину.

А началось все, как часто бывает, с обычной ссоры, разгоревшейся из-за татуировки. Ее обладателя выгнали из квартиры, однако позже он и его подруга решили разобраться.

«Они назначили встречу для дальнейшего выяснения отношений. В ходе разбирательства между товарищами снова возник словесный конфликт, который перерос в драку. Тогда мужчина, который пришел со своей знакомой, достал нож и нанес один удар в грудную клетку одному из своих обидчиков», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Получившего ранение госпитализировали. В медицинском учреждении он через несколько дней скончался. Подозреваемого задержали.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Евгения Воеводина.

Безработному и ранее судимому мужчине 1989 года рождения теперь грозит длительное лишение свободы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Не пояснил за партак?

Гость||

Минус один

Гость||

И мир стал чище...

Гость||

Суровые будни .

Имя: Гость
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