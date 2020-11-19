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Криминал

Житель Колышлея украл у спавшего пасечника канистру с медом

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41-летнему жителю Колышлея придется поработать на благо общества - так решил суд.

Августовским вечером мужчина пришел к приятелю, который увлекается пчеловодством и держит ульи для себя. Тот устроил застолье с обильными возлияниями. Когда хлебосольный хозяин уснул, гость обнаружил в ванной комнате пластмассовую канистру с цветочным медом массой около 23,5 кг.

Прихватив сладкую добычу, он ушел к себе и стал размышлять, как лучше ее продать.

Впрочем, его планам не суждено было сбыться. Проснувшись, пасечник обнаружил убыток и обратился в полицию. Стражи порядка пришли в дом, где живет названный заявителем гость, и обнаружили у него похищенную канистру. Мед вернули хозяину.

Но этим дело не кончилось. За кражу продукта пчеловодства колышлеец отправился на скамью подсудимых. Наказанием для него стали 180 часов обязательных работ.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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