Житель Колышлея украл у спавшего пасечника канистру с медом

19.11.2020 | 17:29

41-летнему жителю Колышлея придется поработать на благо общества - так решил суд.

Августовским вечером мужчина пришел к приятелю, который увлекается пчеловодством и держит ульи для себя. Тот устроил застолье с обильными возлияниями. Когда хлебосольный хозяин уснул, гость обнаружил в ванной комнате пластмассовую канистру с цветочным медом массой около 23,5 кг.

Прихватив сладкую добычу, он ушел к себе и стал размышлять, как лучше ее продать.

Впрочем, его планам не суждено было сбыться. Проснувшись, пасечник обнаружил убыток и обратился в полицию. Стражи порядка пришли в дом, где живет названный заявителем гость, и обнаружили у него похищенную канистру. Мед вернули хозяину.

Но этим дело не кончилось. За кражу продукта пчеловодства колышлеец отправился на скамью подсудимых. Наказанием для него стали 180 часов обязательных работ.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.