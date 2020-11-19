В Дальнем Арбекове задержали наркоторговку

19.11.2020 | 09:55

В Пензе задержали 47-летнюю женщину, находившуюся в федеральном розыске за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Операцию провели сотрудники региональных управлений ФСИН и МВД.

В пресс-службе ведомства рассказали, что женщину судили за хранение и распространение наркотических средств на территории Октябрьского района Пензы.

Пока шло следствие, она находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Нарушив ее, гражданка не прибыла на оглашение приговора и скрылась с места регистрации.

Суд назначил пензячке наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Это оказался не первый приговор - ранее ее уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

Поскольку осужденная скрылась, 12 октября ее объявили в розыск. 17 ноября наркоторговка была задержана в одном из многоквартирных домов на улице 65-летия Победы. Там она жила на съемной квартире.

«Гражданка доставлена в следственный изолятор», - резюмировали в пресс-службе УФСИН.