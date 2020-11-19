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Криминал

В Дальнем Арбекове задержали наркоторговку

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В Пензе задержали 47-летнюю женщину, находившуюся в федеральном розыске за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Операцию провели сотрудники региональных управлений ФСИН и МВД.

В пресс-службе ведомства рассказали, что женщину судили за хранение и распространение наркотических средств на территории Октябрьского района Пензы.

Пока шло следствие, она находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Нарушив ее, гражданка не прибыла на оглашение приговора и скрылась с места регистрации.

Суд назначил пензячке наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Это оказался не первый приговор - ранее ее уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

Поскольку осужденная скрылась, 12 октября ее объявили в розыск. 17 ноября наркоторговка была задержана в одном из многоквартирных домов на улице 65-летия Победы. Там она жила на съемной квартире.

«Гражданка доставлена в следственный изолятор», - резюмировали в пресс-службе УФСИН.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы УФСИН России по Пензенской области
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Гость||

Мы живем в АрбековО. Когда вы проведете беседу со своими журналистами, которые упорно пишут Е?

Гость||

Это Вы упорно не хотите прочитать правила русского языка, задолжал со своим О

Гость||

*задолбал

Гость||

Гость писал(a):

Мы живем в АрбековО.
В АрбековО живут только лохи, как ты. А реальные пацаны живут в АрбековЕ.

Гость||

В Чикаге,Осле,Токие, Бородине, Гродне.

Гость||

училки и бессоновской школы появились ну давай те рассказывайте

Гость||

В Пыркине,Лопатине

Гость||

Правильно писать Дальняя Арбекова. В Дальней Аребекове. Так правильно.

Гость||

Ахахах лошок из АрбековО раздухарился как, дайте ему пряничек

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.11.2020 10:22|

Это Вы упорно не хотите прочитать правила русского языка, задолжал со своим О

Вот и почитай дикий буртас.

Имя: Гость
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