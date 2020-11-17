15-летнего пензенца подозревают в краже сбережений его деда

17.11.2020 | 10:27

В Пензе 15-летний подросток подозревается в краже более 700 000 рублей у собственного дедушки. Чужие деньги горожанин потратил за месяц.

Как установило следствие, 9 сентября юноша зарегистрировал карту, принадлежавшую пожилому родственнику, в приложении «Сбербанк онлайн», которое установил на сотовый. До 12-го числа школьник перевел с нее на свой счет 714 000 рублей.

Однако одним эпизодом криминальная деятельность юного пензенца не ограничилась.

«1 октября подозреваемый вместе со своим 14-летним приятелем в подъезде дома по улице Ладожской нашли банковскую карту, принадлежащую потерпевшему 1986 года рождения, который в указанном доме выполнял ремонтные работы», - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.

Подростки забрали карту себе и использовали ее для покупок в продуктовых магазинах микрорайона Арбеково. Общая сумма ущерба, причиненного 34-летнему владельцу, составила 6 651 рубль 50 копеек.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Также будет решен вопрос о постановке подростков на учет в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, добавила Евгения Воеводина.