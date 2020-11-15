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Криминал

На наказание пензенца-мошенника повлияла его прежняя судимость

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На два с половиной года в колонию строгого режима отправился пензенец, который обещал освободить другого жителя города от уголовной ответственности. Приговор вынес Железнодорожный районный суд.

У первого из мужчин появились проблемы с законом, его допрашивали в качестве подозреваемого в махинациях, связанных с банковской деятельностью. Он позвонил второму, чтобы узнать, поможет ли тот выйти сухим из воды. За это обещал отблагодарить материально.

«Через два дня они вновь встретились с потерпевшим, и он последнему сообщил, что у него есть знакомые сотрудники полиции, которые смогут помочь в освобождении того от ответственности либо назначении условного наказания. На самом деле он обманул потерпевшего, поскольку знал, что за преступление, предусмотренное статьей 172 УК РФ, реальное лишение свободы не назначат», - рассказала помощник председателя Железнодорожного районного суда г. Пензы Олеся Бахтеева.

Знакомые договорились так: имевший проблемы с законом должен быть отдать 600 тысяч рублей. 300 тысяч из них пензенец успел передать обманщику, которого тут же задержали сотрудники УФСБ.

«При назначении подсудимому вида и размера наказания суд учел то, что он по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, по месту жительства соседями, по месту работы, а также федерацией дзюдо Пензенской области характеризуется положительно», - сообщила Олеся Бахтеева.

Но неудачливый мошенник некогда уже был судим, поэтому наказание оказалось строгим. Служителям Фемиды мужчина сказал, что пошел на преступление с целью собрать деньги отцу на операцию.

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