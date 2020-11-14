Двух пензенских подростков вовлекли в кражу крышек с люков

14.11.2020 | 19:30

Сообразили на троих совершить преступление, точнее, один соображал, а двое исполняли. За вознаграждение, которое пообещал старший товарищ, криминальный дуэт похитил крышки с канализационных люков на одной из улиц в Первомайском районе.

Теперь инициатору грозит уголовная ответственность за вовлечение подростков в совершение кражи: исполнителям - 17 и 13 лет.

«Подозреваемые признались в содеянном и пояснили, что похищенные крышки сдали в пункт приема металлолома, а вырученные деньги разделили между собой. Аналогичное преступление они совершили на улице Пограничной», - сообщила инспектор ПДН ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Лилия Арачиева.

Двое еще и отметили удачную вылазку распитием спиртных напитков, за что глава тройки тоже понесет наказание.

«По данному факту мужчина привлечен к административной ответственности по статье 6.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции), которая влечет наложение административного штрафа в размере до 3 000 рублей», - Лилия Арачиева.