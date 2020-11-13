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Криминал

Житель Шуиста помог росгвардейцам задержать пьяного нарушителя

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В ночь на четверг, 12 ноября, в пензенском микрорайоне Шуист задержали 39-летнего мужчину, нарушавшего общественный порядок.

Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, он забрался во двор частного дома на улице Коллективной и начал буянить, ломая и раскидывая садовый инвентарь - лопаты, грабли.

Хозяин вышел на шум и увидел незнакомца. Тот понял, что его обнаружили, и пустился бежать. Потревоженный владелец дома позвонил в полицию и, не теряя времени, сам отправился в погоню за непрошеным гостем. Это было около часа ночи.

Росгвардейцы выехали на место и, связавшись по телефону с бдительным собственником дома, подключились к погоне. В итоге пьяного мужчину задержали на улице Чаадаева.

«Гражданин, подозреваемый с совершении противоправных действий, для дальнейшего разбирательства был передан сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Настоящий пензюк- Буртас..

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