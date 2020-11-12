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Криминал

29-летний житель области грозился убить мать молотком

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29-летний житель Пензенской области предстанет перед судом за то, что угрожал убийством матери.

Инцидент произошел 11 августа в Спасском районе. Мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Его 56-летняя мать отчитала сына за образ жизни, который тот вел. Вспыхнула ссора.

«Злоумышленник схватил молоток и, удерживая мать левой рукой за одежду в области груди, замахнулся на нее, высказав угрозу убийством», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Женщина по-настоящему испугалась и заплакала. Увидев это, сын отпустил ее и ушел из дома. А она побежала к соседу и попросила его вызвать полицию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Мужчина признал вину и подчеркнул, что не собирался убивать мать, а хотел только напугать ее.

«Дело направлено на рассмотрение мировому судье. За угрозу убийством законом предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы», - сообщила Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Как в зоопарке живем.

Гость||

Где противники абортов?

Кружку воды подаст на смертном одре?

Гость||

Такого воспитала

Гость||

Сочувствую женщине-не приведи Господь иметь такого сына!Мать-Святое!

Гость||

Школа виновата

Имя: Гость
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