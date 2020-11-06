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Криминал

Житель Маиса сломал женщине ногу черенком лопаты

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Жителя села Маис наказали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью возлюбленной.

В июле мужчина во время скандала с сожительницей во дворе своего дома ударил ее черенком лопаты по ноге. В итоге женщина получила закрытый перелом обеих костей левой голени, что вызвало утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть.

Было возбуждено уголовное дело.

Позже пара помирилась, и в суде сельчанка не настаивала на строгом наказании. Мужчина признал вину и раскаялся, однако выйти сухим из воды ему не удалось.

Служители Фемиды обязали дебошира оплатить лечение потерпевшей и приговорили его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

в него вселился бес!

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