Житель Иссы с трудом убежал от угрожавшего ему расправой соседа

36-летний житель рабочего поселка Исса предстанет перед судом за угрозу убийством.
Преступление произошло 3 октября. Пьяный сельчанин заявился на соседское подворье. Хозяину не пришелся по душе визит, и он начал выгонять нежеланного гостя. Однако тот неожиданно достал нож и бросился к владельцу жилища, угрожая расправой.
Испуганный мужчина сумел оттолкнуть агрессора и убежал от него в дом, а затем подал заявление в полицию, так как реально воспринял угрозу убийством.
«За совершение преступления сельчанину грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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