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Криминал

Житель Иссы с трудом убежал от угрожавшего ему расправой соседа

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36-летний житель рабочего поселка Исса предстанет перед судом за угрозу убийством.

Преступление произошло 3 октября. Пьяный сельчанин заявился на соседское подворье. Хозяину не пришелся по душе визит, и он начал выгонять нежеланного гостя. Однако тот неожиданно достал нож и бросился к владельцу жилища, угрожая расправой.

Испуганный мужчина сумел оттолкнуть агрессора и убежал от него в дом, а затем подал заявление в полицию, так как реально воспринял угрозу убийством.

«За совершение преступления сельчанину грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Первые враги-соседи. Улыбаются, а сами гадят.

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Не Женек ли отличился?

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Он самый

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