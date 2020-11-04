Житель Иссы с трудом убежал от угрожавшего ему расправой соседа

04.11.2020 | 11:27

36-летний житель рабочего поселка Исса предстанет перед судом за угрозу убийством.

Преступление произошло 3 октября. Пьяный сельчанин заявился на соседское подворье. Хозяину не пришелся по душе визит, и он начал выгонять нежеланного гостя. Однако тот неожиданно достал нож и бросился к владельцу жилища, угрожая расправой.

Испуганный мужчина сумел оттолкнуть агрессора и убежал от него в дом, а затем подал заявление в полицию, так как реально воспринял угрозу убийством.

«За совершение преступления сельчанину грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.