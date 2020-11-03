В Пензе 16-летнего подростка задержали с партией наркотиков

03.11.2020 | 10:38

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего юноши. Подростка считают причастным к незаконному обороту наркотиков.

По данным следствия, в августе молодой человек решил найти работу, связанную с распространением запрещенных веществ. Сведения о местонахождении больших партий наркотиков ему передавали во время переписки в интернете.

«Не позднее 1 октября несовершеннолетний в очередной раз получил координаты оптовой закладки. Обнаружив ее, молодой человек положил наркотическое средство в рюкзак, намереваясь после учебы оборудовать тайники с наркотиком с целью его дальнейшего сбыта на территории Пензы», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Однако сделать это подросток не смог: на Арбековской улице его задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. У него изъяли 13,98 г запрещенного вещества, что было расценено как крупный размер.

Одна из сделанных молодым человеком закладок нашлась на улице Плеханова. Оттуда изъяли 1,39 г наркотического средства. Кроме того, стражи порядка выявили еще два эпизода сбыта.

«В ходе расследования уголовного дела будет решен вопрос о постановке подозреваемого на профилактический учет. В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений и закрепление доказательственной базы», - резюмировала Махницкая.

Расследование продолжается.