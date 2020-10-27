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Криминал

В Пензе задержали молодых людей, распространявших марихуану

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Двух уроженцев Белинского района задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. Молодой человек и девушка подозреваются в распространении дурманящего зелья.

«Было установлено, что марихуану они выращивали в Белинском районе, после чего ее доставляли на территорию города Пензы. На съемной квартире они развешивали наркотическое средство, расфасовывали и в дальнейшем оборудовали тайники с закладками», - сообщил начальник УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

Полицейские установили 20 точек, откуда потенциальные покупатели могли забирать запрещенное вещество. Общий вес изъятого составил свыше 1 килограмма. Отпираться наркодилеры не стали и признали свою вину.

Деньги распространители получали на карту одного из своих знакомых. Свою деятельность они вели около трех месяцев. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит тюремное заключение на длительный срок.

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Гость||

Головы или руки рубить надо иначе это непрекратиться.

Имя: Гость
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