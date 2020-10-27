В Пензе мужчину признали виновным в убийстве после оправдания

27.10.2020 | 11:43

В Пензе осудили 63-летнего жителя Костромы, которого спустя два года после преступления признали виновным в убийстве.

Мужчина приехал к родственникам и уже собирался возвращаться к себе, как познакомился в кафе с 41-летним местным жителем. Это произошло в ночь с 15 на 16 октября 2018 года на улице Ухтомского.

«По пути из кафе они разговаривали о жизни. Гость попытался научить пьяного пензенца правильно жить, на что тот разозлился и попытался ударить его руками», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В ответ костромич достал нож и сначала 6 раз стукнул нового знакомого рукояткой по голове, а затем - 18 раз клинком по голове, рукам и телу. От полученных ран горожанин скончался на месте.

Правоохранители отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и более чем через месяц задержали злоумышленника в Костроме.

Он рассказал, как все случилось, но потом отказался от своих показаний, вину в убийстве не признал и попросил, чтобы вердикт ему вынесли присяжные.

25 сентября 2019 года на основании их решения Железнодорожный районный суд оправдал мужчину. Прокурор внес представление, после чего приговор в кассационном порядке был отменен.

23 октября 2020-го присяжные огласили новый вердикт - обвинительный. На его основании суд приговорил костромича к девяти годам колонии строгого режима.