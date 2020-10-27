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Криминал

Пензенца оштрафовали за публикацию интимных фото знакомой

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В Пензенском районе привлечен к ответственности местный житель 2002 года рождения, который нарушил неприкосновенность частной жизни своей знакомой-ровесницы.

«Следствием и судом установлено, что в начале октября 2019 года несовершеннолетний распространил фотографии интимного характера с изображением девушки в одной из социальных сетей», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Согласия на публикацию снимков девушка не давала. В близких отношениях со злоумышленником не состояла. Как в его распоряжении оказались личные кадры, не сообщается.

Сам юноша признался, что таким образом хотел подшутить над девушкой.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия). Пока шло следствие, обидчик причинил потерпевшей моральный вред.

Суд назначил ему штраф в размере 12 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Где можно ознакомиться с фото? Очень надо,друг интересуется.

Гость||

Подлец!Для чего позорит честь девушки?"шуточки"у него!

Гость||

А зачем она интимные фото делала? В старости смотреть? Сами где не лень машну на показ выставляют, потом возмущаются.

Гость||

Нехнен сниматься в интимных позах. Сама виновата.

Имя: Гость
Комментарий:

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