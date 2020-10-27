Пензенца оштрафовали за публикацию интимных фото знакомой

27.10.2020 | 08:13

В Пензенском районе привлечен к ответственности местный житель 2002 года рождения, который нарушил неприкосновенность частной жизни своей знакомой-ровесницы.

«Следствием и судом установлено, что в начале октября 2019 года несовершеннолетний распространил фотографии интимного характера с изображением девушки в одной из социальных сетей», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Согласия на публикацию снимков девушка не давала. В близких отношениях со злоумышленником не состояла. Как в его распоряжении оказались личные кадры, не сообщается.

Сам юноша признался, что таким образом хотел подшутить над девушкой.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия). Пока шло следствие, обидчик причинил потерпевшей моральный вред.

Суд назначил ему штраф в размере 12 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.