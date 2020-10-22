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Криминал

Двое подростков задержаны за ограбление в Мокшане

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних подростков. Их подозревают в совершении грабежа по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Инцидент, ставший предметом разбирательства, произошел 4 октября в Мокшане. Юноши встретили 28-летнего мужчину, с которым ранее не были знакомы. Во время разговора выяснилось, что он планирует купить новый телефон. Один из подростков предложил купить у него старый. Тот отказался.

«После этого подростки договорились между собой похитить у него денежные средства. С этой целью один из них отвлек мужчину разговорами, второй в этот момент вытащил деньги из кармана его одежды и убежал», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Когда мужчина стал пересчитывать деньги, которые у него остались, второй выхватил их и тоже убежал. Всего они похитили 3 тыс. руб.

Скрыться от ответственности юношам не удалось. По факту случившегося возбудили дело.

«В ходе расследования будет решен вопрос о постановке подростков на профилактический учет. В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного хищения и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - заключила Махницкая.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Опозорили весь Мокшан своим поведением...

Гость||

Да! В Мокшане такие суммы не крадут! Мелочевка...

Гость||

Эх,молодость..какой телефон за 3 тыщи?Еще надо было поискать.

Имя: Гость
Комментарий:

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