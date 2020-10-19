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Криминал

В Пензе нашли предполагаемого убийцу 13-летней девочки

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В Пензе нашли подозреваемого в убийстве 13-летней девочки. Преступление было совершено в апреле 2008 года.

Вечером юная пензячка шла по улице Гагарина к магазину «Планета». Злоумышленника, которому она повстречалась, привлекли сотовый телефон в ее руках и золотые украшения. Мужчина затащил девочку на первый этаж строящегося здания и, угрожая расправой, отобрал у нее мобильный и ювелирные изделия.

«После этого злоумышленник нанес несовершеннолетней многочисленные удары по голове и частям тела, от которых та впоследствии скончалась», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

По факту убийства ребенка возбудили уголовное дело, однако подозреваемого все не удавалось найти. Правоохранители вели розыск на протяжении 12 лет и, наконец, его личность была установлена. Им оказался 35-летний пензенец.

Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

в 2008 году, девочка с телефоном и с украшениями... В те времена это не часто встретить можно было. Всем здоровья.

Гость||

Почему не часто. Мы обычная рабочая семья подарили дочери в 2004 году на день рождения телефон, правда эта была редкость., а уже в 2006 году телефоны были почти у каждого, а уж в 2008 году даже пенсионеры научились ими пользоваться.

Гость||

Только смертная казнь ! Чудовище лишившее жизни ребенка никогда не исправиться .

Гость||

Мы первый телефон в 2001 году купили

Гость||

Гость|19.10.2020 11:12|

в 2008 году, девочка с телефоном и с украшениями... В те времена это не часто встретить можно было. Всем здоровья. Вы в какой деревне росли, что у ваших быдлодетей не было сотовых в 2008 году???

Гость||

Все это время он жил, дышал, а ребенка нет((( И совести у такого тоже нет. Не факт, что за это время он лишил жизни еще кого то!

Гость||

Понять и простить мужика, ну оступился, с кем не бывает. Тем более давно дело было

Гость||

А между тем, папа у девочки был в то время на дежурстве на Ленина, какой номер доме не помню, он был милиционером.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.10.2020 11:29|
Зачем Вы так? При чем тут дети, язык бы тебе оторвать. Быдлоребенок по факту ты!

Гость||

по жизненно ему влепить...

Гость||

Не факт, что это он.

Гость||

Боже, какое горе семье. Столько лет это чудовище небо коптило и было без наказания! А вот комментарии, уничижительного толка и с призывами к прощению такого зверства должны быть переданы в правоохрану. Эту уже край. Я такой низости на просторах интернета еще не видела. Пензаинформ, вы почему такое допускаете!! Где модерация? Каково родственникам это читать!

Гость||

мдяяяяя комментарии прям в тему. Куда мир катится? Нашли, молодцы, судите по закону. Родственникам конечно соболезную, но прошло столько лет. Зачем нам эта инфо?!?! Поймите правильно, таких случаев миллионы. Это еще раз доказывает нам, как работает наша полиция и следаки… Позор. 12 лет.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.10.2020 11:48
мозги свои продай, они все равно тебе не нужны, Хрень раз такую пишешь.

Гость||

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Имя: Гость
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