В Пензе нашли предполагаемого убийцу 13-летней девочки

19.10.2020 | 10:56

В Пензе нашли подозреваемого в убийстве 13-летней девочки. Преступление было совершено в апреле 2008 года.

Вечером юная пензячка шла по улице Гагарина к магазину «Планета». Злоумышленника, которому она повстречалась, привлекли сотовый телефон в ее руках и золотые украшения. Мужчина затащил девочку на первый этаж строящегося здания и, угрожая расправой, отобрал у нее мобильный и ювелирные изделия.

«После этого злоумышленник нанес несовершеннолетней многочисленные удары по голове и частям тела, от которых та впоследствии скончалась», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

По факту убийства ребенка возбудили уголовное дело, однако подозреваемого все не удавалось найти. Правоохранители вели розыск на протяжении 12 лет и, наконец, его личность была установлена. Им оказался 35-летний пензенец.

Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.