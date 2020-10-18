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Криминал

Молодые пензенцы легкомысленно захотели заработать на наркотиках

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Недолго длилась предпринимательская деятельность двух пензенцев. Не тем бизнесом занялись двадцатидвухлетние граждане. Они клюнули на предложение легкого заработка и теперь могут получить реальный срок - лишиться свободы лет на восемь за распространение отравы.

«Получая сильнодействующие вещества посредством почтовых отправлений, один из соучастников группы привозил их домой, осуществлял фасовку и приготовление к дальнейшему сбыту. Далее, объединившись в группу, молодые люди осуществляли сбыт, как правило на территории Железнодорожного района. Один осуществлял меры конспирации, второй делал тайники», - сообщил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Два месяца молодые люди распространяли зелье, пока не попали в поле зрения силовиков. У мужчин изъяли более 150 граммов товара, обнаружили 40 закладок. Все это позволило обвинить их в сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере.

«Уважаемые жители Пензенской области, если вам известны факты, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, просим вас незамедлительно сообщать на телефон горячей линии УМВД России по Пензенской области 59-10-10», - напомнил Алексей Власов.

Работу мужчины нашли в интернете, с руководством общались путем переписки. Они знали, чем рисковали, но жажда денег оказалась сильнее.

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Гость||

Я надеюсь дурёхам на первый раз срок будет хотя бы лет от 12 на каждую дуру ?

Имя: Гость
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