Сетевое издание|18+|Суббота|10 окт 2020|13:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Оскорбившего представителя власти сельчанина отправили в колонию

Печать

В Наровчате 51-летний местный житель отправится в колонию-поселение за злостное уклонение от отбывания наказания.

26 августа мужчину осудили за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. Сельчанину назначили 240 часов обязательных работ.

Мужчина встал на учет, но приобщаться к общественно-полезному труду не желал. Кроме того, осужденный нигде не работал и не торопился искать себе место.

«Неоднократные предписания инспектора о последствиях неисполнения наказания результата не дали. Он обратился в суд с ходатайством о замене назначенных осужденному обязательных работ лишением свободы», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

240 часов обязательных работ служители Фемиды заменили на 30 дней в колонии-поселении. После вступления решения суда в силу сельчанин обязан самостоятельно явиться к месту отбывания наказания.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

И там работы нет, но хоть кормят, так что какая разница.

Гость||

За правду наказали...

Гость||

Раньше за барскую опалу порку назначали,ноздри выдергивали. Сейчас прям цивилизованно.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте