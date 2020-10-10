Оскорбившего представителя власти сельчанина отправили в колонию

10.10.2020 | 12:12

В Наровчате 51-летний местный житель отправится в колонию-поселение за злостное уклонение от отбывания наказания.

26 августа мужчину осудили за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. Сельчанину назначили 240 часов обязательных работ.

Мужчина встал на учет, но приобщаться к общественно-полезному труду не желал. Кроме того, осужденный нигде не работал и не торопился искать себе место.

«Неоднократные предписания инспектора о последствиях неисполнения наказания результата не дали. Он обратился в суд с ходатайством о замене назначенных осужденному обязательных работ лишением свободы», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

240 часов обязательных работ служители Фемиды заменили на 30 дней в колонии-поселении. После вступления решения суда в силу сельчанин обязан самостоятельно явиться к месту отбывания наказания.