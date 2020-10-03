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Криминал

В прокуратуре пензенцам напомнили об опасности присвоения находок

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В прокуратуре Первомайского района Пензы предупреждают, что не каждую случайную находку стоит класть в карман, даже если свидетелей факта обнаружения чужой вещи не было.

Гражданина, прошедшего мимо магазина, в итоге обвинили в хищении денежных средств.

«Находясь возле торгового центра «Два гуся», он обнаружил на земле банковскую карту, взял ее, осмотрел и оставил себе. В тот же день решил ею воспользоваться, после чего 7 июня 2020 года им было совершено порядка 10 покупок по данной карте. Общий ущерб составил 4 560 рублей», - сообщил старший помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Данила Милованов.

Мужчина понес наказание в виде лишения свободы на 1 год условно - нестрогое, но репутация испорчена. Не подумал гражданин, что чужое брать нельзя.

«Если нашли карту или, допустим, телефон, лучше сдать их в органы полиции и ни в коем случае ими не пользоваться, потому что вас поймают и вы понесете наказание - это будет расцениваться как хищение. Предусмотрена уголовная ответственность», - напомнил гражданам Данила Милованов.

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Гость||

Увидел телефон,НЕ поднимай! Раздави и со спокойной душой иди по своим делам...

Гость||

Гость писал(a):

Раздави и со спокойной душой иди по своим делам...
ну тогда за порчу чужого имущества ответишь

Гость||

Хрен угадал. Не лапай граблями,любуйся природой...

Гость||

НЕ делай добра и не получишь зла...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если нашли карту или, допустим, телефон, лучше сдать их в органы полиции и ни в коем случае ими не пользоваться, потому что вас поймают и вы понесете наказание
Ну и зачем мне это надо? Подобрать вещь, а потом время терять идти в полицию чтобы сдать найденную вещь, писать объяснительную, доказывать что ты её нашёл, а не украл. На ровном месте нажить себе проблем чтобы вернуть утерянную вещь совершенно незнакомому мне человеку причём совершенно бесплатно. Времена тимуровцев давно прошли.

Гость||

А кто такие тимуровцы? Чем они знамениты?

Имя: Гость
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