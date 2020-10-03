В прокуратуре пензенцам напомнили об опасности присвоения находок

03.10.2020 | 19:45

В прокуратуре Первомайского района Пензы предупреждают, что не каждую случайную находку стоит класть в карман, даже если свидетелей факта обнаружения чужой вещи не было.

Гражданина, прошедшего мимо магазина, в итоге обвинили в хищении денежных средств.

«Находясь возле торгового центра «Два гуся», он обнаружил на земле банковскую карту, взял ее, осмотрел и оставил себе. В тот же день решил ею воспользоваться, после чего 7 июня 2020 года им было совершено порядка 10 покупок по данной карте. Общий ущерб составил 4 560 рублей», - сообщил старший помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Данила Милованов.

Мужчина понес наказание в виде лишения свободы на 1 год условно - нестрогое, но репутация испорчена. Не подумал гражданин, что чужое брать нельзя.

«Если нашли карту или, допустим, телефон, лучше сдать их в органы полиции и ни в коем случае ими не пользоваться, потому что вас поймают и вы понесете наказание - это будет расцениваться как хищение. Предусмотрена уголовная ответственность», - напомнил гражданам Данила Милованов.