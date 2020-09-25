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Криминал

В Бекове девушку лишили диплома повара-кондитера после проверки

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В Бековском районе суд признал недействительным диплом повара-кондитера. Нарушение вскрылось при проверке прокуратурой исполнения закона об образовании.

В 2018 году студентке Бековского филиала Сердобского многопрофильного техникума присвоили квалификацию «повар III разряда, кондитер III разряда» и выдали соответствующий документ о среднем профессиональном образовании.

Однако выяснилось, что девушка в этом заведении не училась, а получить диплом ей помогла родственница - заведующая филиалом. По ее указанию преподаватели выставляли в зачетку оценки «отлично» и «хорошо».

Сама же студентка в это время училась очно в одном из пензенских вузов.

По факту подлога в отношении четырех сотрудников филиала возбудили уголовные дела. Еще в 2019 году суд приговорил всех их к штрафам в размере 20 000 рублей.

После того прокурор подал иск о признании диплома недействительным.

«Решением Бековского районного суда его требования удовлетворены в полном объеме», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

это ужасно, ведь она пыталась стать поварихой! и это в таком престижном заведении!

Гость||

а что там с судьей у которой зоотехническое образование?

Гость||

3 разряд повара … это в лучшем случае овощной цех , чистка картофеля… так что прав был антибиотик вагонами нужно воровать точно не чего не будет…

Гость||

да уж..

Имя: Гость
Комментарий:

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