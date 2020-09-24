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Криминал

Житель Бессоновского района сдержал слово и отрубил подруге палец

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В Бессоновском районе 49-летняя женщина стала жертвой собственного упрямства и лишилась фаланги среднего пальца левой руки.

Инцидент произошел ночью 18 июля в селе Грабово. Сожитель сельчанки собрал в доме друзей и устроил застолье. Когда шум и суета надоели его возлюбленной, та попыталась выпроводить гостей, но встретила сопротивление хозяина жилища.

Перепалка не ограничилась словами, женщина показала сожителю неприличный жест. Сельчанин разозлился и предупредил, что если она еще раз сделает так, то он отрубит ей палец.

«Подруга не поверила и снова показала неприличный жест, а затем положила кисть левой руки на пол и вытянула средний палец. Хозяин дома взял топор и ударил им по пальцу сожительницы. Женщина лишилась ногтевой фаланги», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

После этого мужчина отложил топор, помог возлюбленной обработать рану, сделал повязку и лег спать. На следующий день сельчанка вынуждена была показать рану специалисту.

В отношении сожителя женщины возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. В настоящий момент оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

обычная бытовуха

Гость||

Ну чё, оба хороши

Гость||

Дебилоиды.

Гость||

Хорошо не голову предложила.

Гость||

Пацан сказал, пацан сделал!

Все бы такие были, слова с делами не расходились.

Гость||

Просто нет слоффф....

Гость||

Перед братвой унижать нельзя, всем бабам на заметку и урок!

Если бы не отрубил, а он пообещал отрубить палец перед братвой, то его братва имела полное право продырявить!

Гость||

Гость писал(a):

Перед братвой унижать нельзя, всем бабам на заметку и урок!

Если бы не отрубил, а он пообещал отрубить палец перед братвой, то его братва имела полное право продырявить!

Или лучше опустили его!

Гость||

Куда катимся,живём как на зоне,по понятиям.

Гость||

Синька так живёт...

Имя: Гость
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