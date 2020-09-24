Житель Бессоновского района сдержал слово и отрубил подруге палец

24.09.2020 | 14:21

В Бессоновском районе 49-летняя женщина стала жертвой собственного упрямства и лишилась фаланги среднего пальца левой руки.

Инцидент произошел ночью 18 июля в селе Грабово. Сожитель сельчанки собрал в доме друзей и устроил застолье. Когда шум и суета надоели его возлюбленной, та попыталась выпроводить гостей, но встретила сопротивление хозяина жилища.

Перепалка не ограничилась словами, женщина показала сожителю неприличный жест. Сельчанин разозлился и предупредил, что если она еще раз сделает так, то он отрубит ей палец.

«Подруга не поверила и снова показала неприличный жест, а затем положила кисть левой руки на пол и вытянула средний палец. Хозяин дома взял топор и ударил им по пальцу сожительницы. Женщина лишилась ногтевой фаланги», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

После этого мужчина отложил топор, помог возлюбленной обработать рану, сделал повязку и лег спать. На следующий день сельчанка вынуждена была показать рану специалисту.

В отношении сожителя женщины возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. В настоящий момент оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.