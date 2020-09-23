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Криминал

Пензенский лесничий пошел на преступление ради премии и плана

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В Пензе на скамье подсудимых оказался житель Нижнего Ломова. Мужчину обвинили в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

С 2016 года он работал лесничим и в августе 2018-го отвел участок площадью 20 га под проходную рубку. Мужчина сделал это в нарушение правил ухода за лесами, зная, что валить на том месте деревья нельзя. В последний раз зеленые насаждения вырубались в 2013 году, а периодичность таких мероприятий должна составлять 15-20 лет.

Отвод под проходную рубку злоумышленник выполнил вместо организации, которая действовала по контракту, выполняя работы по охране, защите, воспроизводству лесов за вознаграждение в 20 000 рублей. Также мужчина получил премию по итогам работы за 2018 год.

«В результате в 2019 году были срублены деревья и причинен ущерб государству на сумму 2 млн 409 тысяч 287 рублей», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Действия мужчины нарушили интересы государства и навредили лесному хозяйству. На заседании он признал свою вину частично, согласившись с тем, что нарушил периодичность проходной рубки.

Лесничий пояснил, что не мог не пойти на превышение должностных полномочий, поскольку это сказалось бы на выполнении плана, получении премии и испортило бы отношения с начальством.

Служители Фемиды учли, что подсудимый не привлекался ранее к уголовной и административной ответственности и впервые совершил преступление, и приговорили его к 1 году лишения свободы условно.

Лесничий не согласился с решением и подал апелляцию, однако ее оставили без удовлетворения, а решение суда - без изменения.

«Гражданский иск о взыскании с осужденного ущерба, причиненного преступлением, передан для разрешения в порядке гражданского судопроизводства», - добавили в суде.

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Источник — фото pixabay.com
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