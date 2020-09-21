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Криминал

У Пензы-IV задержали мужчину с пакетом марихуаны в руках

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Сотрудники Пензенского ЛО МВД на транспорте задержали мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотических средств.

Инцидент произошел на перегоне 135 км - станция Пенза-IV. Правоохранители остановили подозрительного человека и увидели у него в руках пакет, внутри которого находилась растительная масса темного цвета. Вес содержимого составил около 500 граммов.

«Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуаной», - рассказали в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

В настоящий момент по факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А че бошки или махорка?

Имя: Гость
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