У Пензы-IV задержали мужчину с пакетом марихуаны в руках

21.09.2020 | 17:42

Сотрудники Пензенского ЛО МВД на транспорте задержали мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотических средств.

Инцидент произошел на перегоне 135 км - станция Пенза-IV. Правоохранители остановили подозрительного человека и увидели у него в руках пакет, внутри которого находилась растительная масса темного цвета. Вес содержимого составил около 500 граммов.

«Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуаной», - рассказали в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

В настоящий момент по факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.