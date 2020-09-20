В Пензенской области раскрыли группу распространителей наркотиков

20.09.2020 | 18:22

Соображали на троих и теперь ответят за свою незаконную деятельность. Сотрудники полиции сначала задержали одного из участников организованной преступной группы.

«В обязанности которого входило производство и оборудование тайников оптовых закладок на территории города Пензы. В ходе личного досмотра у него было изъято около 300 г наркотического средства мефедрон», - рассказал начальник УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

Затем сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вышли на кузнецкого и зареченского подельников преступника. Молодые люди также занимались сбытом синтетических препаратов. У первого было изъято 300 г зелья, у второго - 100.

«Оптовый закладчик забирал также бесконтактным путем на территории Пензенской области, фасовал на более мелкие партии (50-100 г) и передавал непосредственно товарищам из Кузнецка и Заречного. Те уже являлись мелкорозничными закладчиками», - добавил Алексей Стяжков.

Один из задержанных находится под стражей, двое других под домашним арестом.