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Криминал

В Пензенской области раскрыли группу распространителей наркотиков

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Соображали на троих и теперь ответят за свою незаконную деятельность. Сотрудники полиции сначала задержали одного из участников организованной преступной группы.

«В обязанности которого входило производство и оборудование тайников оптовых закладок на территории города Пензы. В ходе личного досмотра у него было изъято около 300 г наркотического средства мефедрон», - рассказал начальник УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

Затем сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вышли на кузнецкого и зареченского подельников преступника. Молодые люди также занимались сбытом синтетических препаратов. У первого было изъято 300 г зелья, у второго - 100.

«Оптовый закладчик забирал также бесконтактным путем на территории Пензенской области, фасовал на более мелкие партии (50-100 г) и передавал непосредственно товарищам из Кузнецка и Заречного. Те уже являлись мелкорозничными закладчиками», - добавил Алексей Стяжков.

Один из задержанных находится под стражей, двое других под домашним арестом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сажают,а они скоро мешками будут тащить отраву.

Гость||

Расстреливать надо, как тайланде.

Гость||

Там вроде вешают,пули пригодятся...

Гость||

Наркоман бывшим не бывает .так что можно смело тех кто отсидел снова сажать . Только почему мы их должны кормить ,содержать ? Не плохо бы им на нас поработать ,как при СССР .

Гость||

Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений http://bit.do/socfond Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минуты пришли.

Имя: Гость
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