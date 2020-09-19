В Пензе наказали пару, оборудовавшую тайники с наркотиками

Ему 33, ей 39; он из Сызрани, она из Пензы. Жили под одной крышей, занимались общим делом, которое суд квалифицировал как покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
«Они заказывали в интернете и раскладывали везде. Последнюю партию, в особо крупном размере, они разложили - и их поймали», - пояснила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Динара Магдеева.
Тайники в основном размещались на улице Мира и Окружной. Жители Западной Поляны утверждают, что часто видят молодых людей, которые копаются в укромных местах микрорайона. Одни прячут синтетический наркотик, другие его находят - такой криминальный бизнес.
«Суд назначил наказание уроженке города Пензы в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Уроженцу города Сызрани - лишение свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - рассказала Динара Магдеева.
Приговор вступил в законную силу.
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Еше взять на прицел. сад у пруда около 6 горбольницы, там в открытую одни "копают". другие "находят"особенно в такую погоду никого не боятся, значит кто-то их "крышует"...