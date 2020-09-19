В Пензе наказали пару, оборудовавшую тайники с наркотиками

19.09.2020 | 19:03

Ему 33, ей 39; он из Сызрани, она из Пензы. Жили под одной крышей, занимались общим делом, которое суд квалифицировал как покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

«Они заказывали в интернете и раскладывали везде. Последнюю партию, в особо крупном размере, они разложили - и их поймали», - пояснила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Динара Магдеева.

Тайники в основном размещались на улице Мира и Окружной. Жители Западной Поляны утверждают, что часто видят молодых людей, которые копаются в укромных местах микрорайона. Одни прячут синтетический наркотик, другие его находят - такой криминальный бизнес.

«Суд назначил наказание уроженке города Пензы в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Уроженцу города Сызрани - лишение свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - рассказала Динара Магдеева.

Приговор вступил в законную силу.