Чаадаевский коноплевод отработает 280 часов на благо общества

19.09.2020 | 15:55

44-летний житель рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района оказался на скамье подсудимых за любовь к растениям. Особым расположением сельчанина пользовалась конопля, разведением которой он увлекся настолько, что преступил закон.

Мужчина посадил растения на своем подворье. Он усердно ухаживал за ростками, не забывал поливать, аккуратно пропалывал. В итоге на грядке зашелестели 123 куста конопли.

Однако сельчанину не пришлось воспользоваться плодами своих трудов: за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, его задержали.

«Свою вину мужчина признал. Ему назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.