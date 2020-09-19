Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 сен 2020|03:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Чаадаевский коноплевод отработает 280 часов на благо общества

Печать

44-летний житель рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района оказался на скамье подсудимых за любовь к растениям. Особым расположением сельчанина пользовалась конопля, разведением которой он увлекся настолько, что преступил закон.

Мужчина посадил растения на своем подворье. Он усердно ухаживал за ростками, не забывал поливать, аккуратно пропалывал. В итоге на грядке зашелестели 123 куста конопли.

Однако сельчанину не пришлось воспользоваться плодами своих трудов: за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, его задержали.

«Свою вину мужчина признал. Ему назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Изверги

Гость||

Вы чего к ботанику пристали?

Гость||

Сказочные д...лы! Езжайте в Мокшанский район, там целые поля конопли!! И никого не наказывают!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте