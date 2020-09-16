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Криминал

Башмаковский уклонист рассказал следователям о болезни и работе

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В Пензенской области осужден 22-летний мужчина, уклонявшийся от призыва на военную службу. Разбирательство в отношении него было начато в Башмаковском районе после проверки прокуратуры.

«Следствием и судом установлено, что в ноябре 2019 года молодой человек был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 1 декабря в военный комиссариат Башмаковского и Пачелмского районов для прохождения медицинской и призывной комиссий», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В военкомате потенциального призывника не дождались, хотя он и не имел уважительных причин для неявки. 4 декабря история повторилась.

По факту случившегося завели уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований). Во время расследования молодой человек рассказал, что сначала болел (но не обращался к врачу), а потом уехал на работу.

При этом он осознавал, что таким образом уклоняется от прохождения службы.

«Молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», - резюмировала Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А потом как, он подлежит призыву или нет?

Гость||

Гость писал(a):

А потом как, он подлежит призыву или нет?
Могут ли меня призвать в армию, если по статье 328 часть 1 был назначен штраф?

Добрый день. В соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, судимость погашается по истечении одного года после отбытия или исполнения наказания. Согласно ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О воинской обязанности и военной службе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) не подлежат призыву на военную службу граждане имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления. Как только судимость у Вас будет погашена, Вы будите подлежать призыву на военную службу (если только не имеете законных оснований на отсрочку или освобождение от призыва, указанные в приведенном федеральном законе).

Имя: Гость
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