Башмаковский уклонист рассказал следователям о болезни и работе

16.09.2020 | 08:35

В Пензенской области осужден 22-летний мужчина, уклонявшийся от призыва на военную службу. Разбирательство в отношении него было начато в Башмаковском районе после проверки прокуратуры.

«Следствием и судом установлено, что в ноябре 2019 года молодой человек был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 1 декабря в военный комиссариат Башмаковского и Пачелмского районов для прохождения медицинской и призывной комиссий», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В военкомате потенциального призывника не дождались, хотя он и не имел уважительных причин для неявки. 4 декабря история повторилась.

По факту случившегося завели уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований). Во время расследования молодой человек рассказал, что сначала болел (но не обращался к врачу), а потом уехал на работу.

При этом он осознавал, что таким образом уклоняется от прохождения службы.

«Молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», - резюмировала Махницкая.