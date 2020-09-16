Алиментщика из Бессоновского района отправили в колонию строгого режима

16.09.2020 | 14:00

Бессоновский суд наказал отца за неуплату алиментов несовершеннолетним детям.

В 2019 году мужчину привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей. До того времени сельчанин должен был переводить деньги на содержание своего потомства, однако не делал этого, за что получил 30 часов обязательных работ.

Но труд способен исправить далеко не каждого, и житель Бессоновского района не встал на путь истинный. Мужчина не заботился о благополучии своих чад, не покупал им ни одежду, ни еду. Что уж говорить о деньгах, дети их не видели. В итоге накопился долг более чем в 506 тысяч рублей.

В судебном заседании горе-отец признал вину и раскаялся, но было поздно. Служители Фемиды отметили рецидив преступления и приговорили нерадивого родителя к четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.